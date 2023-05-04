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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

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Названы районы Башкирии, где меньше всего живет пьяных людей

4 мая 2023, 15:48

Названы самые трезвые села Башкирии

Награды победителям в конкурсе вручил глава Башкирии 4 апреля

Стали известны самые трезвые села Башкирии. Вручение наград победителям конкурса «Трезвое село 2022» состоялось сегодня, 4 апреля.

Так, победителями в четырех номинациях стали следующие села: Москово Дюртюлинского района, Бикбулатово Кугарчинского района, Бекетово Ермекеевскго района, Кинья-Абыз Куюргазинского района.

Напомним, что призовой фонд конкурса составляет 40 миллионов рублей, из которых самая большая сумма — 6 миллионов рублей — достанется селу Москово.

Напомним, что самым пьющим районом Башкирии был признан Гафурийский, где за прошлый год реализация спиртного увеличилась на 14,2%. 

Жители Башкирии в 2022 году стали больше выпивать — особенно полюбилась водка
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#Элина Сайфранова
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