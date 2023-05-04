Названы районы Башкирии, где меньше всего живет пьяных людей

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Стали известны самые трезвые села Башкирии. Вручение наград победителям конкурса «Трезвое село 2022» состоялось сегодня, 4 апреля.
Так, победителями в четырех номинациях стали следующие села: Москово Дюртюлинского района, Бикбулатово Кугарчинского района, Бекетово Ермекеевскго района, Кинья-Абыз Куюргазинского района.
Напомним, что призовой фонд конкурса составляет 40 миллионов рублей, из которых самая большая сумма — 6 миллионов рублей — достанется селу Москово.
Напомним, что самым пьющим районом Башкирии был признан Гафурийский, где за прошлый год реализация спиртного увеличилась на 14,2%.