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Мэр Мавлиев озвучил дату начала пляжного сезона в Уфе

4 мая 2023, 12:54
Фото: 1MI

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о начале пляжного сезона 1 июня

В столице Башкирии будут работать 10 официальных пляжей и там уже начали очищать дно.

4 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2023 году». Продлится сезон традиционно с 1 июня до 31 августа, а подготовительные работы по очистке дна водоемов уже стартовали, о них сообщает Управление гражданской защиты города Уфы.

Работать в Уфе будут как и обычно десять пляжей, ранее мы приводили их полный список. В тексте распоряжения присутствует информация о том, что арендаторам земельных участков до 1 июня 2023 года необходимо не только подать эскизы своих зон отдыха и согласовать их и пляжное оборудование с МБУ «Центр городского дизайна», но и завершить работы по обустройству зон отдыха на воде с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.

Пляжи Уфы в 2023 году: полный список
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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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