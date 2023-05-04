Мэр Мавлиев озвучил дату начала пляжного сезона в Уфе

Работать в Уфе будут как и обычно десять пляжей, ранее мы приводили их полный список. В тексте распоряжения присутствует информация о том, что арендаторам земельных участков до 1 июня 2023 года необходимо не только подать эскизы своих зон отдыха и согласовать их и пляжное оборудование с МБУ «Центр городского дизайна», но и завершить работы по обустройству зон отдыха на воде с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.