Мэр Мавлиев озвучил дату начала пляжного сезона в Уфе

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
4 мая мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2023 году». Продлится сезон традиционно с 1 июня до 31 августа, а подготовительные работы по очистке дна водоемов уже стартовали, о них сообщает Управление гражданской защиты города Уфы.
Работать в Уфе будут как и обычно десять пляжей, ранее мы приводили их полный список. В тексте распоряжения присутствует информация о том, что арендаторам земельных участков до 1 июня 2023 года необходимо не только подать эскизы своих зон отдыха и согласовать их и пляжное оборудование с МБУ «Центр городского дизайна», но и завершить работы по обустройству зон отдыха на воде с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.