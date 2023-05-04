Малолетнему блогеру из Башкирии, убившему 13-летнюю девочку, избрали меру пресечения

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Сегодня, 4 апреля, Красногвардейский суд Петербурга отправил в СИЗО 16-летнего блогера Илью до 2 июля. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», процесс проходил в закрытом режиме, а сам подозреваемый и его защитник не возражали против избранной меры приседания. Однако обвинение парню не предъявлялось.
Известно, что на заседании была мать подростка, однако с журналистам говорить она отказалась. Блогера тем временем доставили на заседание с бритой головой, подросток вел себя спокойно, сообщает издание.
Напомним, что 16-летнего парня подозревают в убийстве 13-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Следствие выдвигает версию того, что парень забил девочку молотком, а труп закопал в заранее подготовленной яме. Помогала во всем, предположительно, его 15-летняя подруга. После блогер в своем телеграм-канале опубликовал видео жестокого убийства.