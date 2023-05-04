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Малолетнему блогеру из Башкирии, убившему 13-летнюю девочку, избрали меру пресечения

4 мая 2023, 14:00
Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру

Жестоко убившего школьницу 16-летнего блогера из Башкирии отправили в СИЗО

Заседания суда проходило в Петербурге.

Сегодня, 4 апреля, Красногвардейский суд Петербурга отправил в СИЗО 16-летнего блогера Илью до 2 июля. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», процесс проходил в закрытом режиме, а сам подозреваемый и его защитник не возражали против избранной меры приседания. Однако обвинение парню не предъявлялось.

Известно, что на заседании была мать подростка, однако с журналистам говорить она отказалась. Блогера тем временем доставили на заседание с бритой головой, подросток вел себя спокойно, сообщает издание.

Напомним, что 16-летнего парня подозревают в убийстве 13-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Следствие выдвигает версию того, что парень забил девочку молотком, а труп закопал в заранее подготовленной яме. Помогала во всем, предположительно, его 15-летняя подруга. После блогер в своем телеграм-канале опубликовал видео жестокого убийства. 

Что было на видео, которое снял и выложил 16-летний убийца семиклассницы из Башкирии
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Жестоко убивший 20-ю ударами молотком школьницу 16-летний блогер оказался из Башкирии
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#Элина Сайфранова
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