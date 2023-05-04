Малолетнему блогеру из Башкирии, убившему 13-летнюю девочку, избрали меру пресечения

Сегодня, 4 апреля, Красногвардейский суд Петербурга отправил в СИЗО 16-летнего блогера Илью до 2 июля. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», процесс проходил в закрытом режиме, а сам подозреваемый и его защитник не возражали против избранной меры приседания. Однако обвинение парню не предъявлялось.