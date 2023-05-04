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«Разговор на повышенных тонах»: мэр Белорецка раскрыл суть конфликта между жителями

4 мая 2023, 07:55
Фото: 1MI

Мэр Белорецка раскрыл суть конфликта между имигрантами и местными жителями

Выяснилось, что участники «бытового конфликта» не подавали заявлений в полицию.

Конфликт, который произошел вчера, 3 мая в городе Белорецк прокомментировал глава Администрации Белорецка Андрей Иванюта. О сути конфликта Mkset сообщал вчера, а также публиковал видео якобы с места событий.

Иванюта сообщил ИА «Башинформ» о том, что между горожанами и представителями таджикской диаспоры произошел «разговор на повышенных тонах», а «в настоящее время идет разбирательство, инициирована проверка МВД».

Рассказал мэр и о том, что у него запланированы встречи и с правоохранителями и с руководством диаспоры в городе. Он намерен совместно выявить инициаторов конфликта и разобраться в нем досконально.

Напомним, по ситуации проверку также проводит и полиция, однако сами стороны конфликта никаких заявлений в органы не подавали.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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