«Разговор на повышенных тонах»: мэр Белорецка раскрыл суть конфликта между жителями

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Конфликт, который произошел вчера, 3 мая в городе Белорецк прокомментировал глава Администрации Белорецка Андрей Иванюта. О сути конфликта Mkset сообщал вчера, а также публиковал видео якобы с места событий.
Иванюта сообщил ИА «Башинформ» о том, что между горожанами и представителями таджикской диаспоры произошел «разговор на повышенных тонах», а «в настоящее время идет разбирательство, инициирована проверка МВД».
Рассказал мэр и о том, что у него запланированы встречи и с правоохранителями и с руководством диаспоры в городе. Он намерен совместно выявить инициаторов конфликта и разобраться в нем досконально.
Напомним, по ситуации проверку также проводит и полиция, однако сами стороны конфликта никаких заявлений в органы не подавали.