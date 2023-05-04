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Известный шоумен из Нигерии скончался в Башкирии

4 мая 2023, 05:49
Фото: vk.com/bojay
В феврале он попал в больницу, сообщает «Башинформ»

В Уфе скончался известный диджей и ведущий праздников, 42-летний Боджей Давид. Как сообщает ИА «Башинформ», в феврале шоумен впал в диабетическую кому.

Агентство приводит слова директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, который сообщил, что, несмотря на помощь друзей, спасти Боджей Давида не удалось. Шоумена похоронят в Уфе.

Уроженец Нигерии по образованию медик, но работал певцом и вел мероприятия, пел на русском, башкирском и татарском языках.

#Валерия Панаева
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