Известный шоумен из Нигерии скончался в Башкирии

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Уфе скончался известный диджей и ведущий праздников, 42-летний Боджей Давид. Как сообщает ИА «Башинформ», в феврале шоумен впал в диабетическую кому.
Агентство приводит слова директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина, который сообщил, что, несмотря на помощь друзей, спасти Боджей Давида не удалось. Шоумена похоронят в Уфе.
Уроженец Нигерии по образованию медик, но работал певцом и вел мероприятия, пел на русском, башкирском и татарском языках.