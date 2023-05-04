Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На улицах Уфы несколькими днями ранее заметили голую даму. Женщина прогуливалась по окрестностям в районе Городского дворца культуры, а также неспешно курила на остановке, игнорируя навязчивые взгляды прохожих. Стоит отметить, что «голышка» вызвала большой ажиотаж среди пользователей соцсетей — многие предположили, что у женщины может быть некое ментальное расстройство, из-за которого та и вышла на улицу без одежды. Позднее еще одну полностью обнаженную женщину заметили на улице - правда, там она стала жертвой избиения.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился к психоаналитику Юлии Хакимовой.
— Как у специалиста эта новость не вызвала ни смеха, ни ощущения ужаса; у меня было ощущение сопереживания и сочувствия, потому что в моей картине мира женщина, которая вышла вот так на улицу и так себя проявляет — это, скорее всего, человек, который нуждается в психологической помощи, — говорит Хакимова.
По мнению психоаналитика, за подобными действиями могут скрываться самые разные мотивы, однако нельзя исключать и версию о том, что женщина могла находиться в состоянии изменённого сознания.
— Из самых примитивных вариантов это может быть алкогольное либо наркотическое опьянение и потеря критики, но бывают еще и такие истерические состояния, когда на душе настолько плохо, что все перестает иметь значение, и человек, к примеру, может рвать на себе одежду и так далее. Таким образом он как бы пытается освободить себя от того груза, который внутри него находится. Вполне возможно, что это некая истерическая история, — предполагает психоаналитик.
Возвращаясь к случаю с женщиной на остановке, Юлия Хакимова склонна считать, что нагота в публичном месте с большой долей вероятности может свидетельствовать о наличии серьезных проблем с психикой. При этом психоаналитик подчеркивает, что женщины вызывают намного меньше ужаса в сравнении с обнаженными мужчинами. Однако вне зависимости от пола эксгибициониста рекомендуемый в подобных ситуациях алгоритм действий остается единым: незамедлительно сообщить о голом в полицию и врачам.
— Девушка на остановке, насколько я помню, была достаточно спокойна, поэтому этот вариант навряд ли подходит, но может быть какая-то демонстративная ситуация. Но в любом случае это такая история, где критика потеряна, и это могут быть уже более серьезные расстройства психики. Это может быть дебют психических заболеваний, связанных с нарушением мышления и критики. Я думаю, что если вы на улице встретите такого человека, то самая лучшая помощь — это вызвать скорую и полицию, притом если это женщина, то это не так опасно. Женская сексуальность и женская нагота — она все-таки беззащитна. Если же это голый мужчина, то это более опасно, более страшно и в целом вызывает больше ужаса, потому что он может напасть. Но в любом случае правильно вызвать скорую и полицию, а не включать в этот момент телефон и начинать съемку. Здесь уже встает вопрос о том, кто из людей сильнее болен: тот, кто обнаженный сидит на остановке, потому что что-то произошло с этим человеком, или тот, кто включает телефон, камеру и начинает снимать это, — резюмирует Хакимова.