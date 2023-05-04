Истерическая нагота: психоаналитик объяснила, почему голые женщины атаковали Уфу

Возвращаясь к случаю с женщиной на остановке, Юлия Хакимова склонна считать, что нагота в публичном месте с большой долей вероятности может свидетельствовать о наличии серьезных проблем с психикой. При этом психоаналитик подчеркивает, что женщины вызывают намного меньше ужаса в сравнении с обнаженными мужчинами. Однако вне зависимости от пола эксгибициониста рекомендуемый в подобных ситуациях алгоритм действий остается единым: незамедлительно сообщить о голом в полицию и врачам.