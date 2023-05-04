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Глава РЭО Буцаев: В 2023 году более 100 полигонов ТКО обследуют с помощью дронов

4 мая 2023, 13:03
В рамках проекта РЭО по обследованию мусорных полигонов с воздуха в 2023 году дроны облетят более ста объектов. В прошлом году на основе данных беспилотников удалось выявить более трех тысяч нарушений на свалках страны.

Работа по сбору данных о состоянии объектов размещения ТКО продолжается. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он уточнил, что беспилотники оснащены лидарами – устройствами для мобильного лазерного сканирования, которые позволяют производить необходимые измерения. Облеты территорий производятся с целью определения остаточной вместимости полигонов и, как следствие, оставшегося периода их эксплуатации. Более того, данный метод позволяет выявлять различные виды несоответствий установленным стандартам на объектах. В 2022 году было зафиксировано более трех тысяч таких нарушений. Буцаев сообщил, что в этом году с воздуха таким образом обследуют более ста полигонов, которые действуют в 37 регионах России, пишет 56orb.ru.

Замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин уточнил, что воздушно-лазерное сканирование было проведено на 496 объектах, которые включены в федеральную схему по обращению с ТКО и расположены в 62 субъектах России. На основе собранной таким способом информации специалисты воспроизвели в цифровом виде более половины действующих полигонов России.

Проект по облету полигонов РЭО запустил в мае прошлого года. На объекты размещения ТКО запускают дроны, в которых установлены лидары. На основе собранных таким образом данных специалисты создают трехмерные цифровые модели полигонов. Для этого проецируется облако точек, накладывается нужная текстура и делается привязка проектной документации на объект.

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