Глава РЭО Буцаев: В 2023 году более 100 полигонов ТКО обследуют с помощью дронов

Работа по сбору данных о состоянии объектов размещения ТКО продолжается. Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он уточнил, что беспилотники оснащены лидарами – устройствами для мобильного лазерного сканирования, которые позволяют производить необходимые измерения. Облеты территорий производятся с целью определения остаточной вместимости полигонов и, как следствие, оставшегося периода их эксплуатации. Более того, данный метод позволяет выявлять различные виды несоответствий установленным стандартам на объектах. В 2022 году было зафиксировано более трех тысяч таких нарушений. Буцаев сообщил, что в этом году с воздуха таким образом обследуют более ста полигонов, которые действуют в 37 регионах России, пишет 56orb.ru.