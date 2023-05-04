Хабиров назвал развалившийся сад Аксакова в Уфе «недолюбленным»

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Глава республики Радий Хабиров в соцсетях высказал свое мнение относительно уфимского сада имени Аксакова. По его мнению, сквер остается «недолюбленным», однако в то же время руководитель региона отмечает готовность его благоустроить.
— Сейчас тщательно обдумываем, как этот сад изменить. Советуемся с профессионалами, прислушиваемся к мнению жителей. Надеюсь, это место станет популярным у горожан и гостей города, — высказался глава республики.
Хабиров также подчеркнул, что в Уфе уже в течение нескольких лет существует программа по реконструкции городских парков. При этом в первую очередь реконструкция проводилась в парках, которые были в наиболее плохом состоянии по сравнению с другими. В дальнейшем планируется облагородить парк имени Ленина и парк Лесоводов Башкирии.