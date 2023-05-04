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Хабиров назвал развалившийся сад Аксакова в Уфе «недолюбленным»

4 мая 2023, 03:25
Фото: mkset.ru
Помимо этого Радий Хабиров обозначил планы по дальнейшему благоустройству нескольких других парков и скверов Уфы

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях высказал свое мнение относительно уфимского сада имени Аксакова. По его мнению, сквер остается «недолюбленным», однако в то же время руководитель региона отмечает готовность его благоустроить.

— Сейчас тщательно обдумываем, как этот сад изменить. Советуемся с профессионалами, прислушиваемся к мнению жителей. Надеюсь, это место станет популярным у горожан и гостей города, — высказался глава республики.

Хабиров также подчеркнул, что в Уфе уже в течение нескольких лет существует программа по реконструкции городских парков. При этом в первую очередь реконструкция проводилась в парках, которые были в наиболее плохом состоянии по сравнению с другими. В дальнейшем планируется облагородить парк имени Ленина и парк Лесоводов Башкирии.

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#Азамат Нухов#Город#Общество
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