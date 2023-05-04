Хабиров назвал развалившийся сад Аксакова в Уфе «недолюбленным»

Хабиров также подчеркнул, что в Уфе уже в течение нескольких лет существует программа по реконструкции городских парков. При этом в первую очередь реконструкция проводилась в парках, которые были в наиболее плохом состоянии по сравнению с другими. В дальнейшем планируется облагородить парк имени Ленина и парк Лесоводов Башкирии.