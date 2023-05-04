Гендиректор РЭО Денис Буцаев стал завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

Обучение начнется уже с сентября 2023 года. Также на базе кафедры можно будет повышать квалификацию в рамках программ дополнительного профобразования. Отметим, что речь идет о программах, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме этого, на кафедре будут проводиться научные исследования по направлениям ЭЗЦ и обращение с отходами. Буцаев отметил высокую потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Глава РЭО выразил благодарность Плехановскому университету и лично ректору вуза за то, что компания теперь сможет быть полноценным участником мероприятий, реализуемых в данном направлении.