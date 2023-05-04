Гендиректор РЭО Денис Буцаев стал завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Базовая кафедра будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках реализации программы, ориентированной на переход страны к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), констатировал глава РЭО.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что кафедра РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова станет первой базовой кафедрой, где будут готовить кадры по магистерским программам ESG и „Зеленая экономика“, пишет inkazan.ru.
Обучение начнется уже с сентября 2023 года. Также на базе кафедры можно будет повышать квалификацию в рамках программ дополнительного профобразования. Отметим, что речь идет о программах, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме этого, на кафедре будут проводиться научные исследования по направлениям ЭЗЦ и обращение с отходами. Буцаев отметил высокую потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Глава РЭО выразил благодарность Плехановскому университету и лично ректору вуза за то, что компания теперь сможет быть полноценным участником мероприятий, реализуемых в данном направлении.
Ежегодный поток учащихся на кафедре составит более 500 человек.
В день магистерской программы “ESG-трансформация предприятий”, который состоится 4 мая, все заинтересованные абитуриенты смогут получить подробную информацию об условиях поступления на новую кафедру и специфике обучения на ней. Все желающие принять участие в мероприятии могут пройти по ссылке https://events.webinar.ru/rea/399900638.
Плехановка является одним из 21 вузов консорциума РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к цикличной экономике. Кроме университетов, в объединение входят крупнейшие предприятия отрасли по обращению с отходами.