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Гендиректор РЭО Денис Буцаев стал завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

4 мая 2023, 09:27
Фото: Википедия
Генерального директора РЭО Дениса Буцаева назначили на должность заведующего кафедрой РЭО в Плехановском университете.

Базовая кафедра будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках реализации программы, ориентированной на переход страны к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), констатировал глава РЭО.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что кафедра РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова станет первой базовой кафедрой, где будут готовить кадры по магистерским программам ESG и „Зеленая экономика“, пишет inkazan.ru.

Обучение начнется уже с сентября 2023 года. Также на базе кафедры можно будет повышать квалификацию в рамках программ дополнительного профобразования. Отметим, что речь идет о программах, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме этого, на кафедре будут проводиться научные исследования по направлениям ЭЗЦ и обращение с отходами. Буцаев отметил высокую потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Глава РЭО выразил благодарность Плехановскому университету и лично ректору вуза за то, что компания теперь сможет быть полноценным участником мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Ежегодный поток учащихся на кафедре составит более 500 человек.

В день магистерской программы “ESG-трансформация предприятий”, который состоится 4 мая, все заинтересованные абитуриенты смогут получить подробную информацию об условиях поступления на новую кафедру и специфике обучения на ней. Все желающие принять участие в мероприятии могут пройти по ссылке https://events.webinar.ru/rea/399900638.

Плехановка является одним из 21 вузов консорциума РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к цикличной экономике. Кроме университетов, в объединение входят крупнейшие предприятия отрасли по обращению с отходами.

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