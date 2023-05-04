Экономическое развитие СКФО обсудили на Кавказской инвестиционной выставке

На пленарной сессии спикеры неоднократно обращали внимание на роль СКФО как важнейшей транспортной артерии страны, а также отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Максим Решетников, министр экономического развития РФ, отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для региона на базе программ развития и институтов развития.