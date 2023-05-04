Экономическое развитие СКФО обсудили на Кавказской инвестиционной выставке

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Это центральное мероприятие деловой программы. Выставка проходила при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В своем приветственном слове зампредседателя Правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что выставка привлекла значительное количество участников, и отметил, что Кавказ является благоприятной территорией для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, пишет newstracker.ru.
На пленарной сессии спикеры неоднократно обращали внимание на роль СКФО как важнейшей транспортной артерии страны, а также отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Максим Решетников, министр экономического развития РФ, отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для региона на базе программ развития и институтов развития.
Одновременно действуют и инструменты корпорации “Кавказ.РФ”, которая может оказывать поддержку как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО на сегодняшний день поддерживаются Кавказ.РФ.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о развитии инфраструктуры как одном из ключевых условий раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. Для стимулирования создания новых комфортных микрорайонов и повышения привлекательности городов ДОМ.РФ готов направить в Северо-Кавказский федеральный округ 50 млрд рублей в рамках программы инфраструктурных облигаций.