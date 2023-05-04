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Экономическое развитие СКФО обсудили на Кавказской инвестиционной выставке

4 мая 2023, 10:46
Фото: roscongress.org
На первой Кавказской инвестиционной выставке, организатором которой стал Фонд Росконгресс, проведена пленарная сессия под названием "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона".

 Это центральное мероприятие деловой программы. Выставка проходила при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В своем приветственном слове зампредседателя Правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что выставка привлекла значительное количество участников, и отметил, что Кавказ является благоприятной территорией для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, пишет newstracker.ru.

На пленарной сессии спикеры неоднократно обращали внимание на роль СКФО как важнейшей транспортной артерии страны, а также отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Максим Решетников, министр экономического развития РФ, отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для региона на базе программ развития и институтов развития.

Одновременно действуют и инструменты корпорации “Кавказ.РФ”, которая может оказывать поддержку как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО на сегодняшний день поддерживаются Кавказ.РФ.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о развитии инфраструктуры как одном из ключевых условий раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. Для стимулирования создания новых комфортных микрорайонов и повышения привлекательности городов ДОМ.РФ готов направить в Северо-Кавказский федеральный округ 50 млрд рублей в рамках программы инфраструктурных облигаций.

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