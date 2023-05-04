Актер из Уфы снялся в сериале с Константином Хабенским

В центре сюжета — преподаватель провинциального института (Константин Хабенский), кандидат экономических наук, который отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике. Однако «надёжные» бизнес-схемы постоянно дают сбой, и сменить протёртые штаны из ГДР на новенькие джинсы из Америки никак не получается. А тут ещё и сын, пойманный в школе на воровстве, вынуждает идти на крайние меры и обращаться за помощью к бандитам. В итоге главный герой оказывается втянут в мутную схему с опасными кредиторами и неприличными товарами, которые ему придётся продавать, просто чтобы остаться в живых. Ведь теперь он — хозяин первого в родном городке секс-шопа, и ему срочно нужно сделать так, чтобы такие диковинные для местного населения товары как следует продавались, чтобы его сын не оказался в колонии для несовершеннолетних, а жена — «моделью» в мужском клубе.



Одного из учеников главного героя сыграл 27-летний актер из Уфы Владислав Ценёв. Персонаж уфимца — студент по фамилии Бычков — типичный плохиш, любимец девушек и любитель грубых подколов. Уверенности ему придают деньги, которые он зарабатывает на фарцовке. Бычков не упускает возможности подшутить над своим преподавателем, демонстрируя крайне заносчивое поведение.



Владислав Ценёв родился 11 августа 1995 года в Уфе. После школы поступил в Уфимский авиационный институт по желанию родителей: они хотели, чтобы у сына был диплом и впоследствии стабильная работа. Однако вскоре Владислав понял, что хочет быть актером и начал готовиться к поступлению в театральный вуз в Москве. Не поступив во МХАТ в первый раз, парень решил испытать судьбу на следующий год, но уже в Санкт-Петербурге и поступил в Санкт-Петербургский государственный институт театрального искусства, ныне РГИСИ.

Первой работой уфимца в кино стала роль в сериале «Кухня», после чего Ценёва стали приглашать на главные роли в такие проекты, как «В изоляции», «На ощупь» и «Жить жизнь».