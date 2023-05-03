Жестоко убивший 20-ю ударами молотком школьницу 16-летний блогер оказался из Башкирии

О том, что Илья Татаринов из Башкирии сообщает издание Фонтанка.ру со ссылкой на источник, хорошо знакомый с парнем. Примечательно, что на допросах он был абсолютно спокоен и содеянное объяснил желанием превознести себя. Также говорил он и о том, что является сверхчеловеком. Видео жестокого убийства парень опубликовал в своей канале в Telegram.