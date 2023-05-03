Жестоко убивший 20-ю ударами молотком школьницу 16-летний блогер оказался из Башкирии

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Жестокое убийство семиклассницы в Санкт-Петербурге 16-летним Ильей Татариновым он со своей юной подельницей записал на видео. 16-летний 9-классник со спины забил девочку молотком под предлогом сняться в их стриме. Яму для захоронения блогер и подельница, тоже школьница в возрасте 15 лет, вырыли заранее, а после убийства с телефона жертвы переписывались с ее мамой.
О том, что Илья Татаринов из Башкирии сообщает издание Фонтанка.ру со ссылкой на источник, хорошо знакомый с парнем. Примечательно, что на допросах он был абсолютно спокоен и содеянное объяснил желанием превознести себя. Также говорил он и о том, что является сверхчеловеком. Видео жестокого убийства парень опубликовал в своей канале в Telegram.
— Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая, — сообщил петербургский следком.