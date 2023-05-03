Жажда мяса: смотрим на набережную после нашествия уфимцев на майских праздниках

Однако тех, кто пришел на набережную пожарить мяса, вид обнажающейся набережной ни капли не смутил. Весь песок в «ожогах» - куда ни глянь, кучка угля, где-то лежат части одноразовых мангалов. Однако важно подчеркнуть, что мусора как такового на набережной очень мало - гости, судя по всему, уносили весь мусор с собой. Отметим и то, что на входе на набережной нет мусорных контейнеров, так что мусорные мешки для отдыхающих - это решительный маст-хэв.