Жажда мяса: смотрим на набережную после нашествия уфимцев на майских праздниках

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Первая волна майских шашлыков по календарю уже миновала, а на деле она лишь в самом разгаре. Из-за невероятной жары народная тропа к местам, где можно жарить шашлыки, не зарастает. Тем более что немалая часть уфимцев работает по графику, который не имеет ничего общего с производственным календарем. Корреспондент Mkset отправился на набережную озера Кустаревское в микрорайоне «Яркий» в Деме за последствиями «первомайских гуляний» и заметил, что мангалы там не остывают.
Первое, что встретило нас помимо предупреждающих аншлагов, - какие-то странные покрытия, вылезающие из-под песка. Набережная здесь изменилась с прошлого года весьма существенно. Сейчас тут выглядывают какие-то полотна, а самого песка стало значительно меньше. Возможно, его ежегодно подсыпают, однако в данный момент набережная оголила свое нутро и откосные сетки дорожек.
Мы нашли архивные прошлогодние фотографии этой же набережной, сделанные в июне. К слову, на них эти же «тряпицы» тоже виднеются, но не так сильно. Нельзя исключать и того, что в озере попросту стало меньше воды - мы уже писали про угрозу засухи и маловодья.
Однако тех, кто пришел на набережную пожарить мяса, вид обнажающейся набережной ни капли не смутил. Весь песок в «ожогах» - куда ни глянь, кучка угля, где-то лежат части одноразовых мангалов. Однако важно подчеркнуть, что мусора как такового на набережной очень мало - гости, судя по всему, уносили весь мусор с собой. Отметим и то, что на входе на набережной нет мусорных контейнеров, так что мусорные мешки для отдыхающих - это решительный маст-хэв.
На набережной есть качели и лавочки, и вообще-то для установки мангалов и жарки мяса она не предусмотрена. Следом за песком видим зеленый островок со столами, лавочками и стационарными мангалами. Судя по горам пепла под последними, они были необычайно востребованы. И в день нашей прогулки жители или же гости набережной жарили мясо. Однако в рабочий день им хватало «родных» мангалов.
Мангальная зона заканчивается хлипкой сеткой-рабицей, при том отогнутой так, что пройти на следующую набережную (да, именно так) не становится проблемой.
Контраст существенный. Деревянные дорожки. Деревянные подиумы прямо у воды. На подиумах стильные деревянные шезлонги, как одноместные, так и для большой компании.
В таких же гамме и дизайне выполнены лавочки и даже лавочки-кресла - они усеивают набережную, обставленную прожекторами. К слову, на нее есть отдельный вход со стороны улицы Кустаревская набережная, то есть проходить песок с тряпками и зеленую зону в мангалами необязательно. Вход выполнен в том же цвете и той же геометрии. Сложно обойтись без оценок — очень уж понравилось.
Но всегда найдется но. И это угли. Они были замечены и на абсолютно новой набережной, где еще продолжал работать специалист. Прямо под деревянным подиумом кто-то установил мангал и жарил шашлыки. Кучки углей «украшали» и эту преимущественно деревянную и новую зону.
В жаркий денек побывать на набережной, даже сползающей в воду и покрытой чем-то непонятным, было приятно. Радовало относительное отсутствие мусора, но пугало то, что оставшийся желтый песок после завершения всех майских имеет все шансы полностью почернеть от угля. Еще больше пугало то, что даже новая стильная набережная «сгодилась» для установки мангалов прямо под подиумом с лежаками. Что называется «не отходя от кассы». Вот такой след уфимцы оставили после первой половины майских праздников — а скоро продолжение отдыха.