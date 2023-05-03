Власти Уфы объяснили, зачем школьников и родителей принуждают удалить WhatsApp*

Как добавили в администрации, платформа даст ученикам возможность обучаться на дому, в случае если они по уважительным пропускают очные занятия в школе. Помимо этого отвечать на вопросы учителя, отправлять домашние задания общаться с преподавателями и одноклассниками. Учителя, в свою очередь, смогут делиться учебными материалами, вести общение с учениками и родителями, проводить родительские собрания, проводить видео-уроки. Родителям данная платформа позволит проводить дистанционные родительские собрания, общаться с педагогами.