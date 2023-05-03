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Власти Уфы объяснили, зачем школьников и родителей принуждают удалить WhatsApp*

3 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
Обучающимся и их родителям настоятельно рекомендуют перейти на российский аналог популярного мессенджера

В Уфе педагоги обратились к родителям учеников с требованием установить приложение «Сферум», которое в будущем якобы должно заменить мессенджер WhatsApp*. При этом, по словам учителей, школьные чаты WhatsApp будут удалены в ближайшее время. Об этом сообщает UTV.

Как сообщил изданию читатель, администрация школы заявила, что федеральное министерство просвещения начало постепенный переход участников образовательного процесса в похожую на WhatsApp мессенджер — «Сферум». В связи с чем родители и учителя должны зарегистрироваться на новой платформе.

Фото: UTV

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где подтвердили информацию о готовящемся переходе на российскую платформу-аналог.

— Действительно работа в направлении организована. Данная платформа «Сферум» используется только при организации образовательной деятельности, а именно для проведения дистанционного обучения, коммуникации с обучающимися и родителями, онлайн-собраний, а также для рабочей переписки педагогических работников. Она включает в себя видеосервис, мессенджер, сообщества, чаты и ленту школьных новостей, — прокомментировали в мэрии.

Как добавили в администрации, платформа даст ученикам возможность обучаться на дому, в случае если они по уважительным пропускают очные занятия в школе. Помимо этого отвечать на вопросы учителя, отправлять домашние задания общаться с преподавателями и одноклассниками. Учителя, в свою очередь, смогут делиться учебными материалами, вести общение с учениками и родителями, проводить родительские собрания, проводить видео-уроки. Родителям данная платформа позволит проводить дистанционные родительские собрания, общаться с педагогами.

* мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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#Азамат Нухов
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