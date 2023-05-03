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В Уфе задержали подозреваемую в незаконном обналичивании 250 миллионов рублей

3 мая 2023, 10:15
Фото: 1MI
Средства обналичивались через 80 подставных фирм

В Башкирии женщина незаконным путем обналичила 250 миллионов рублей, используя для этих целей порядка 80 подставных фирм. В настоящий момент мошенницу, а также её сообщников задержали. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что подозреваемая, организовавшая преступное сообщество, занималась оказанием услуг юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств с нарушением существующего законодательства. За свои услуги женщина брала комиссию в размере 9% от выведенной суммы.

В рамках расследования было проведено порядка 20 обысков в Уфе и Москве. В жилых и офисных помещениях оперативники обнаружили и изъяли более 90 штампов различным компаний, финансовой и отчетной документации, банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны и прочее.

— В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются, — подытожила Ирина Волк.
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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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