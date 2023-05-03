В Уфе задержали подозреваемую в незаконном обналичивании 250 миллионов рублей

В Башкирии женщина незаконным путем обналичила 250 миллионов рублей, используя для этих целей порядка 80 подставных фирм. В настоящий момент мошенницу, а также её сообщников задержали. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.