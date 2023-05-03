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В Уфе за один день произошло сразу три аварии на водопроводе

3 мая 2023, 16:12
Фото: 1MI
3 мая в городе специалисты «Уфаводоканала» зафиксировали две утечки и одну аварию.

МУП «Уфаводоканал» 3 мая проинформировал о том, что за день в городе произошло несколько происшествий на водопроводе, которые отразились на водоснабжении.

Пожалуй самой значимой стала авария на водопроводе по улице Адмирала Макарова, вся улицы осталась без воды, включая школу № 156.

Также в городе произошло две утечки, одна из которых произошла в поселке 8 марта, оставив без холодной воды дома по улицам Аграрная, Лунная, Туманная, Сказочная, а также по улице Защитников Отечества.

Вторая утечка была выявлена в районе улиц Менделеева — Сагита Агиша. Пока специалисты ликвидировали ее на пониженном давлении остались жилые дома по улицам Рихарда Зорге, Степана Халтурина, Братьев Кадомцевых, проспекту Октября. Потерпеть без воды пришлось и детскому саду № 38.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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