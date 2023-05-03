В Уфе за один день произошло сразу три аварии на водопроводе

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
МУП «Уфаводоканал» 3 мая проинформировал о том, что за день в городе произошло несколько происшествий на водопроводе, которые отразились на водоснабжении.
Пожалуй самой значимой стала авария на водопроводе по улице Адмирала Макарова, вся улицы осталась без воды, включая школу № 156.
Также в городе произошло две утечки, одна из которых произошла в поселке 8 марта, оставив без холодной воды дома по улицам Аграрная, Лунная, Туманная, Сказочная, а также по улице Защитников Отечества.
Вторая утечка была выявлена в районе улиц Менделеева — Сагита Агиша. Пока специалисты ликвидировали ее на пониженном давлении остались жилые дома по улицам Рихарда Зорге, Степана Халтурина, Братьев Кадомцевых, проспекту Октября. Потерпеть без воды пришлось и детскому саду № 38.