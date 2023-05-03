В Уфе вместо Stradivarius открылся новый магазин-замена ушедшим брендам

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Уфе на месте бутиков брендов, покинувших ранее российский рынок, открываются их «аналоги». Так, сегодня в ТЦ «Мега» открылся бутик бренда Vilet, занявший торговые площади бывшего магазина Stradivarius. Об этом Mkset сообщили в администрации торгового центра.
Также, по информации СМИ, сегодня в торговом центре должен открыться бутик бренда MAAG на месте бывшей ZARA, однако данную информацию в администрации ТЦ не подтвердили, сообщив, что «открытие запланировано в ближайшее время».
Помимо этого на месте бутиков бренда компании Inditex в скором времени должны открыться магазины Ecru и DAB, призванные заменить бренды Bershka и PULL& BEAR. Точные даты открытия также пока неизвестны.
Напомним, компания Inditex объявила о закрытии бутиков своих марок в России в марте 2022 года. Несколькими месяцами ранее стало известно, что компания продаст российский бизнес ливанской компании Daher Group, которая развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, включая марки Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango и т. д., в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.