В Уфе появится лаборатория расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В Уфе появится круглосуточная лаборатория, которая будет изучать и расшифровывать опасные и неизвестные инфекции. Необычный и необходимый объект в столице Башкирии появится в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».
Тендер на создание проекта данного центра выиграло уфимское ООО «Группа инженерного проектирования „Формат“. Аукцион ООО выиграло предоставив дисконт в 65 тысяч рублей от максимальной цены.
Проект должен предусмотреть в будущем здании лаборатории и «чистые» и «заразные» зоны для исследования разных материалов на разные же инфекции, должен быть предусмотрен в объекте и виварий, где будут жить лабораторные животные.