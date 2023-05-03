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В Уфе появится лаборатория расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций

3 мая 2023, 15:41
Фото: 1MI
Проект лаборатории для защиты Уфы от опасных инфекций создадут за 13 млн рублей, а строить начнут в 2024–2025 годах.

В Уфе появится круглосуточная лаборатория, которая будет изучать и расшифровывать опасные и неизвестные инфекции. Необычный и необходимый объект в столице Башкирии появится в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Тендер на создание проекта данного центра выиграло уфимское ООО «Группа инженерного проектирования „Формат“. Аукцион ООО выиграло предоставив дисконт в 65 тысяч рублей от максимальной цены.

Проект должен предусмотреть в будущем здании лаборатории и «чистые» и «заразные» зоны для исследования разных материалов на разные же инфекции, должен быть предусмотрен в объекте и виварий, где будут жить лабораторные животные.

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#Новости Уфы#Общество#Ирина Деревянчук
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