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Огонь уже близко: шесть домов сгорели дотла в Башкирии

3 мая 2023, 04:37
Фото: 1MI

В Башкирии из-за пожара в поле сгорели шесть домов

На месте пожара работают сотрудники экстренных служб

Шесть строений уничтожил огонь в СНТ «Калинка» в Калининском районе Уфы днем ранее. Пожар случился в результате возгорания сухой травы в окрестностях садового товарищества. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

Сообщается, что для борьбы с огнем на место пожара прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС, МЧС и других экстренных служб. К счастью, никто из местных жителей в пожаре не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства, при которых произошёл инцидент, в данный момент устанавливаются.

Напомним, что вчера в Краснокамском районе Башкирии загорелась сухая трава на площади нескольких десятков тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать около семи часов вечера. Отмечается, что к тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший около 29 тонн воды.

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#Азамат Нухов
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