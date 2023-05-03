Огонь уже близко: шесть домов сгорели дотла в Башкирии

Сообщается, что для борьбы с огнем на место пожара прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС, МЧС и других экстренных служб. К счастью, никто из местных жителей в пожаре не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства, при которых произошёл инцидент, в данный момент устанавливаются.