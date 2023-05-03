Огонь уже близко: шесть домов сгорели дотла в Башкирии

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:41
Шесть строений уничтожил огонь в СНТ «Калинка» в Калининском районе Уфы днем ранее. Пожар случился в результате возгорания сухой травы в окрестностях садового товарищества. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
Сообщается, что для борьбы с огнем на место пожара прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС, МЧС и других экстренных служб. К счастью, никто из местных жителей в пожаре не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства, при которых произошёл инцидент, в данный момент устанавливаются.
Напомним, что вчера в Краснокамском районе Башкирии загорелась сухая трава на площади нескольких десятков тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать около семи часов вечера. Отмечается, что к тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший около 29 тонн воды.