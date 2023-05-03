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Published Сегодня, 08:32

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В Уфе горит старинный «Дом Набоковых»

3 мая 2023, 08:32
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Открытое горение происходит на втором этаже здания

В Уфе прямо сейчас горит историческое здание Дом Набоковых по адресу ул. Дзержинского, 17. Здание, построенное в 1906 году, является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

 

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
— Происходит открытое горение 2 этажа здания размером 15×15 метров. На тушение подано 3 ствола. Предварительно, пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

Сообщается, что по состоянию на 13:31 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м.

 

#Азамат Нухов#Происшествия#Город
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