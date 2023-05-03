В Уфе горит старинный «Дом Набоковых»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Уфе прямо сейчас горит историческое здание Дом Набоковых по адресу ул. Дзержинского, 17. Здание, построенное в 1906 году, является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
— Происходит открытое горение 2 этажа здания размером 15×15 метров. На тушение подано 3 ствола. Предварительно, пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.
Сообщается, что по состоянию на 13:31 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м.