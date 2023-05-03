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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

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В центре Уфы флаги России вывесили вверх ногами

3 мая 2023, 12:05
Фото: 1MI
Перевернутым триколором украсили фасады жилых домов.

Сегодня, 3 мая, в ходе подготовке к 9 мая власти Уфы украсили фасады жилых домов напротив Парка Победы флагами России. Однако очевидцы заметили странное — все флаги были перевернуты. 

— Перевернутые флаги России на домах напротив Парка Победы Ни один не висит правильно! — возмутились жители.

Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, информацию о том, что флаги вывешены вверх ногами передали ответственным службам. Исправлением ошибок уже занимаются. 

#Элина Сайфранова
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