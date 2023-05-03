В центре Уфы флаги России вывесили вверх ногами

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня, 3 мая, в ходе подготовке к 9 мая власти Уфы украсили фасады жилых домов напротив Парка Победы флагами России. Однако очевидцы заметили странное — все флаги были перевернуты.
— Перевернутые флаги России на домах напротив Парка Победы Ни один не висит правильно! — возмутились жители.
Как сообщили Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, информацию о том, что флаги вывешены вверх ногами передали ответственным службам. Исправлением ошибок уже занимаются.