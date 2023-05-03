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В тюрьму за шашлык, судьба трамваев в Уфе и 16-летний убийца из Башкирии на видео

3 мая 2023, 17:46
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Собрали самые важные и яркие новости Башкирии и Уфы, произошедшие 3 мая.

Башкирия вошла в антирейтинг регионов, откуда чаще всего уезжают на заработки. Счастье работать дома пока что в Башкирии все-таки доступно не всем и Башкирия заняла вторую позицию антирейтинга по количеству тех, кто предпочитает работать не дома.

Власти Уфы предупредили всех жителей Башкирии о противопожарном режиме, который действует с 17 апреля по 15 мая 2023 года. В эти сроки запрещено разводить костры в парках, лесах, на берегах водоемов и на приусадебных участках. Жителям Башкирии ограничивается доступ в леса, исключение составляют работники леса и арендаторы. Въезжать в леса на машинах также запрещено. Запрет на посещение лесов касается также охотников. Просто приехать в лес – штраф, учинить пожар – тюрьма.

У трамваев в Уфе, которые переживают далеко не лучшие времена замаячила достаточного интересная перспектива. Особой конкретики в ней нет, но власти анонсируют, что в городе даже возобновится трамвайное сообщение между южной и северной частью города. Подробнее о планах можно прочесть здесь.

Очередная весьма экстравагантная история из чатов приняла очень и очень неожиданный оборот. Школьных чатов в WhatsApp больше не будет. Но не спешите радоваться, это не значит, что их не будет вообще. Куда и почему переедут выяснения домашки и ссоры с родительским комитетом уже известно.

Сегодня в Уфе незадачливые рабочие наглядно продемонстрировали зачем нужно учить порядок цветов родного флага. На домах по улице Комарова на въезде в Черниковку, прямо напротив парка Победы, появились флаги Сербии, оказию с перевертышем быстро заметили и сообщили о ней куда-следует, то есть в мэрию. Флаги перевесили менее чем за час.

Жестокое убийство семиклассницы в Санкт-Петербурге 16-летним Ильей Татариновым он со своей юной подельницей записал на видео. Сегодня стало известно о том, что парень из Башкирии. 16-летний 9-классник со спины забил девочку молотком под предлогом сняться в их стриме. Яму для захоронения блогер и подельница, тоже школьница в возрасте 15 лет, вырыли заранее, а после убийства с телефона жертвы переписывались с ее мамой.

 

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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