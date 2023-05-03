В тюрьму за шашлык, судьба трамваев в Уфе и 16-летний убийца из Башкирии на видео

Жестокое убийство семиклассницы в Санкт-Петербурге 16-летним Ильей Татариновым он со своей юной подельницей записал на видео. Сегодня стало известно о том, что парень из Башкирии. 16-летний 9-классник со спины забил девочку молотком под предлогом сняться в их стриме. Яму для захоронения блогер и подельница, тоже школьница в возрасте 15 лет, вырыли заранее, а после убийства с телефона жертвы переписывались с ее мамой.