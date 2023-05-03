В течение двух лет: власти Башкирии раскрыли карты судьбы электротранспорта в Уфе

В Уфе уже много лет не могут решить судьбу электротранспорта. О том, что необходимо восстанавливать разорванное трамвайное сообщение между северной и южной частью города, говорил еще в 2012 году мэр того времени Ирек Ялалов. В 2017 году предполагалось построить новые трамвайные пути по Комсомольской и Российской, в 2020 году — вернуть на проспект Октября. В том же году власти республики громко объявили, что нашли инвестора для перезапуска трамвайного движения — реализовать проект должна была компания «синара». Премьер-министр Андрей Назаров даже подписал соглашение. Но… что-то снова пошло не так.