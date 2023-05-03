В течение двух лет: власти Башкирии раскрыли карты судьбы электротранспорта в Уфе

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В Минтрансе Башкирии сообщили, что все еще планируют восстанавливать трамвайное сообщение между северной и южной частью Уфы, а также реконструировать депо и обновить подвижной состав, говорится в ответе, предоставленном ведомством на запрос Mkset.
«В настоящее время рассматриваются несколько вариантов трассировки проекта. Минтрансом РБ прорабатывается возможность включения в программу по развитию электротранспорта после определения оптимального пути реализации проекта», — сообщил замглавы Минтранса Руслан Гарипов.
Там также добавили, что продолжают разрабатывать документы планирования Уфимской и Стерлитамакской городских агломераций, выбирать мероприятия «по оптимизации маршрутной сети, совершенствованию экономической модели работы общественного транспорта и организации транспортного заказа».
Вместе с тем, сообщили в Минтрансе, там прорабатывается вопрос о приобретении в 2023–2025 годах электробусов, зарядных станций и обновлении парка трамваев.
В Уфе уже много лет не могут решить судьбу электротранспорта. О том, что необходимо восстанавливать разорванное трамвайное сообщение между северной и южной частью города, говорил еще в 2012 году мэр того времени Ирек Ялалов. В 2017 году предполагалось построить новые трамвайные пути по Комсомольской и Российской, в 2020 году — вернуть на проспект Октября. В том же году власти республики громко объявили, что нашли инвестора для перезапуска трамвайного движения — реализовать проект должна была компания «синара». Премьер-министр Андрей Назаров даже подписал соглашение. Но… что-то снова пошло не так.
В 2022 году Уфа могла бы стать участником федеральной программы модернизации городского электротранспорта. На строительство трамвайной инфраструктуры выделились инфраструктурные бюджетные кредиты и средства ВЭБ.рф. В начале апреля стало известно, что Кабмин в 2023–2025 годах выделит 10 регионам 86,5 млрд рублей на электробусы, трамваи и строительство инфраструктуры для них — Уфы среди этих регионов нет.
В Уфе Муниципальное управление электротранспорта с 2016 года находится в процедуре банкротства. Бывший арбитражный управляющий предприятия Данил Рыбалко отмечает, что на момент, когда он руководил МУЭТом, планы по подаче заявки на федеральные деньги были, этот вопрос обсуждался с чиновниками, проходили консультации с финансовыми институтами. Самостоятельно, без федерального участия, город модернизацию трамвайное сообщения не потянет — особенно теперь, когда расходы регионального бюджета сокращаются, полагает Рыбалко.
В то же время и ликвидировать трамвайное движение чиновники не осмелятся, считает он. Предприятие будут «спасать» каждый раз, когда оно будет на грани остановки.
«Это политический вопрос: взять и ославиться сити-менеджеру тем, что в его бытность остановилось трамвайное сообщение. Склонен предполагать, что предприятие будет работать на последнем издыхании. Каждый раз авральная команда будет ему делать инъекцию — по-минимуму, лишь бы завтра трамваи и троллейбусы вышли на линию», — прокомментировал бывший арбитражный управляющий МУЭТа.
Формально электротранспорт продолжит существовать, даже если в итоге на весь город останется один трамвай и один троллейбус, но полной остановки предприятия никто не допустит.
По мнению Данила Рыбалко, этот вид транспорта необходимо развивать, прежде всего потому, что он экологичен. Но для этого необходимо перераспределить рынок, утвердить транспортную концепцию, заранее объявить участникам отрасли о намерениях — снижении числа газомоторных автомобилей. Затем постепенно уменьшать присутствие на рынке государственного «Башавтотранса» и частников.
«Но это никто не готов обсуждать. Легче вообще об этом не говорить, чем запланировать работу», — говорит он.
По оценкам эксперта по транспортным проблемам Олега Арефьева, стоимость проекта модернизации трамвайного сообщения составит не менее 35 млрд рублей. Ранее он отмечал, что Уфе неоткуда ждать решения этой проблемы — Башкирия не смогла договориться о концессии ни с одной компанией. Эксперт подчеркнул, что о подобных планах Башкирия теперь может «говорить только с самой собой».
Стоимость уфимского проекта очень высока — и, вероятно, в ближайшее время властям останется лишь «заговаривать» проблему. Более подробно о транспортной проблеме Уфы читайте в большом материале Mkset.