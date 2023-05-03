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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В России предлагают возводить фермерские домовладения для аренды

3 мая 2023, 08:17
Крупные компании по недвижимости предложили массовое строительство арендуемых фермерских домовладений на сельскохозяйственных землях вблизи крупных городов России.

Мера предназначена для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в отрасль и создания доступного и востребованного жилья в таких районах, - пишут Известия.

Инициатива направлена в Министерство строительства и Министерство сельского хозяйства и получила поддержку от Государственной Думы. Ожидается, что компании, управляющие такими комплексами, будут отвечать за маркетинг продукции фермеров.

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