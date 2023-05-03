В Минздраве рассказали о состоянии девушки, выпавшей из окна в Уфе

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Ранее две девушки 2000 и 2004 года рождения выпали из окон многоэтажных зданий в Уфе. К сожалению, одна из них погибла — девушка выпала из окна на 11-м этаже и скончалась до приезда медиков. Второй же — потребовалась госпитализация.
С просьбой прокомментировать текущее состояние девушки, выжившей после падения с четвёртого этажа, Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. По информации ведомства, медики оценивают состояние девушки как стабильное.
— Пациентка, которая выпала из окна, в настоящее время в операционной. Состояние ее стабильное, что позволило проводить хирургическое вмешательство. В дальнейшем планируется наблюдение и лечение в условиях реанимации, — прокомментировали в Минздраве.
Напомним, ранее в Уфе помощь спасателей потребовалась девушке, упавшей в шахту лифта в недостроенном доме по адресу Кирова, 43/2, также известному как «Дом смерти». По словам уфимки, она в компании знакомых в позднее время решила прогуляться по территории дома; гуляя по этажам, она в какой-то момент потеряла равновесие и упала в шахту.