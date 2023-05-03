В Минздраве рассказали о состоянии девушки, выпавшей из окна в Уфе

Напомним, ранее в Уфе помощь спасателей потребовалась девушке, упавшей в шахту лифта в недостроенном доме по адресу Кирова, 43/2, также известному как «Дом смерти». По словам уфимки, она в компании знакомых в позднее время решила прогуляться по территории дома; гуляя по этажам, она в какой-то момент потеряла равновесие и упала в шахту.