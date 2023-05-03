Минздрав рассказал о состоянии ребенка, которого чуть не раздавило в ТЦ в Уфе

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Ранее в сети появились кадры, где на ребенка в одном из бутиков уфимского ТЦ «Аркада» упал стенд с сумками. Ребенка едва не придавило под весом конструкции. За комментарием о состоянии здоровья малыша Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава.
В ведомственной пресс-службе корреспонденту Mkset сообщили, что по данной ситуации обращений в службу скорой помощи не поступало. Отметим, что по информации телеграм-канала Mash Batash, родители ребенка самостоятельно обратились за медицинской помощью в травмпункт, не став дожидаться бригады «скорой».