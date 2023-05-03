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Минздрав рассказал о состоянии ребенка, которого чуть не раздавило в ТЦ в Уфе

3 мая 2023, 07:30
Фото: 1MI
Ранее на ребенка упала конструкция с сумками

Ранее в сети появились кадры, где на ребенка в одном из бутиков уфимского ТЦ «Аркада» упал стенд с сумками. Ребенка едва не придавило под весом конструкции. За комментарием о состоянии здоровья малыша Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомственной пресс-службе корреспонденту Mkset сообщили, что по данной ситуации обращений в службу скорой помощи не поступало. Отметим, что по информации телеграм-канала Mash Batash, родители ребенка самостоятельно обратились за медицинской помощью в травмпункт, не став дожидаться бригады «скорой».

#Азамат Нухов
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