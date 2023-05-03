Минздрав рассказал о состоянии ребенка, которого чуть не раздавило в ТЦ в Уфе

Ранее в сети появились кадры, где на ребенка в одном из бутиков уфимского ТЦ «Аркада» упал стенд с сумками. Ребенка едва не придавило под весом конструкции. За комментарием о состоянии здоровья малыша Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава.