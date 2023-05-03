В Белорецке компания парней пристала к девочкам: жители собрались и требуют возмездия

Как сообщает «Куштау Онлайн», возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Однако, по сообщениям канала, к месту конфликта стянулась местная полиция, которая якобы задержала данных молодых людей.



Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в ведомстве только лишь сообщили, что уточнят информацию. В СК по Башкирии пока также не прокомментировали инцидент.