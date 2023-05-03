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В Белорецке компания парней пристала к девочкам: жители собрались и требуют возмездия

3 мая 2023, 18:27
Фото: 1MI
Стала известна причина конфликта

В Белорецке компания молодых людей якобы пристала к двум несовершеннолетним девочкам, сообщает телеграм-канал «Куштау Онлайн».

По данным канала, девочки якобы рассказали обо всем родителям. Предположительно, отец одной из них пошел разбираться с обидчиками и якобы был избит.

Как сообщает «Куштау Онлайн», возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Однако, по сообщениям канала, к месту конфликта стянулась местная полиция, которая якобы задержала данных молодых людей.

Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в ведомстве только лишь сообщили, что уточнят информацию. В СК по Башкирии пока также не прокомментировали инцидент.

#Валерия Панаева
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