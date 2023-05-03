Вся дорога в едком дыму: на трассе М-5 в Башкирии обнаружили пожар

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Иглинском районе Башкирии загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что горение происходит в районе 1495 км трассы М-5. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Напомним, ранее в результате возгорания сухой травы в Башкирии было уничтожено шесть построек в одном из садовых товариществ Калининского района. Помимо этого днем ранее в Краснокамском районе Башкирии, был локализован пожар на площади порядка 300 тысяч кв. м.