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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

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Вся дорога в едком дыму: на трассе М-5 в Башкирии обнаружили пожар

3 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI
На этот раз неподалеку от села Иглино

В Иглинском районе Башкирии загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что горение происходит в районе 1495 км трассы М-5. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Напомним, ранее в результате возгорания сухой травы в Башкирии было уничтожено шесть построек в одном из садовых товариществ Калининского района. Помимо этого днем ранее в Краснокамском районе Башкирии, был локализован пожар на площади порядка 300 тысяч кв. м.

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео#Видео
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