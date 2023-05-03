Вся дорога в едком дыму: на трассе М-5 в Башкирии обнаружили пожар

Напомним, ранее в результате возгорания сухой травы в Башкирии было уничтожено шесть построек в одном из садовых товариществ Калининского района. Помимо этого днем ранее в Краснокамском районе Башкирии, был локализован пожар на площади порядка 300 тысяч кв. м.