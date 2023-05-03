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Уфимец с гранатой угрожал взорвать шашлычную

3 мая 2023, 10:12
Фото: 1MI
В настоящий момент злоумышленника уже задержали

В Уфе неоднократно судимый ранее мужчина угрожал муляжом гранаты сотрудникам шашлычной в уфимском Сипайлово. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сообщается, что несколькими днями ранее мужчина пришел в одно из заведений общепита, где стал угрожать его сотрудникам физической расправой. Для убедительности мужчина взял с собой бутафорскую гранату и грозился взорвать её. В настоящий момент дебошир задержан.

— Сотрудниками Отдела полиции №8 Управления МВД России по г. Уфе был задержан ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции и опрошен. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы — прим. ред.), — сообщили в ведомстве.
#Азамат Нухов
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