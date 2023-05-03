Уфимец с гранатой угрожал взорвать шашлычную

Сообщается, что несколькими днями ранее мужчина пришел в одно из заведений общепита, где стал угрожать его сотрудникам физической расправой. Для убедительности мужчина взял с собой бутафорскую гранату и грозился взорвать её. В настоящий момент дебошир задержан.