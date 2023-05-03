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Тела двух девушек обнаружили очевидцы под окнами домов в Уфе

3 мая 2023, 06:55
Фото: 1MI
Одна из девушек скончалась до приезда бригады скорой помощи

В Уфе под окнами двух жилых домов очевидцы заметили тела двух девушек 2004 и 2000 года рождения. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Сообщается, что первый случай падения с высоты был зарегистрирован по адресу Российская, 100/3а. Девушка 2004 г. р. выпала из окна на четвертом этаже жилого дома. В настоящий момент она госпитализирована.

Второе падение произошло по адресу Новоселов, 6 в микрорайоне Инорс. Девушка 2000 г. р. выпала из окна 11 этажа 18-этажного жилого дома. Спасти жизнь девушки не удалось — от полученных травм та скончалась до прибытия медиков.

В УГЗ Уфы добавили, что причины и обстоятельства данных инцидентов в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, ранее в Уфе аналогичный инцидент произошел на улице Караидельской. девушка выпала из окна с высоты нескольких десятков метров. Момент падения зафиксировала камера наружного наблюдения.

Также пугающий инцидент произошел ранее в «Доме смерти» по улице Кирова. Девушка, гулявшая по территории недостроенного здания в позднее время, потеряла равновесие и упала в лифтовую шахту дома. Её удалось спасти сотрудникам Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.

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#Азамат Нухов#Город#Происшествия
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