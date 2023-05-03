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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 13:59

Шеф-повар рассказал, как правильно выбрать мясо для пикника на природе

3 мая 2023, 13:58
Шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков дал свой комментарий NEWS.ru, раскрыв секреты выбора мяса для приготовления идеального шашлыка. Эксперт советует приобретать мясо на развес, при этом отдавая предпочтение охлажденному, а не замороженному продукту.

Как пишет NEWS.ru, Крюков рекомендует смотреть на цвет, окрас, упругость мяса, готовясь к поездке на шашлыки, а также обращать внимание, был ли продукт ранее заморожен.

Эксперт достаточно негативно относится к покупке готового шашлыка в пакетах и ведрах. Эта продукция в герметичной таре зачастую бывает не самого хорошего качества, кроме того, из-за майонезного маринада она может быстрее портиться. При этом покупатель не имеет возможности потрогать и понюхать мясо, убедиться в его свежести. Собеседник издания советует брать мясо на развес, чтобы изучить качество каждого кусочка, и по возможности не покупать шашлык в майонезной заправке.

Специалист также поделился с аудиторией рецептом советского маринада, состоящего из уксуса, лаврового листа, перца черным горошком и соли. К такому составу для маринования можно также добавить паприку или чабрец, чтобы придать мясу больше нежности и пряного вкуса.

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