Шеф-повар рассказал, как правильно выбрать мясо для пикника на природе

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как пишет NEWS.ru, Крюков рекомендует смотреть на цвет, окрас, упругость мяса, готовясь к поездке на шашлыки, а также обращать внимание, был ли продукт ранее заморожен.
Эксперт достаточно негативно относится к покупке готового шашлыка в пакетах и ведрах. Эта продукция в герметичной таре зачастую бывает не самого хорошего качества, кроме того, из-за майонезного маринада она может быстрее портиться. При этом покупатель не имеет возможности потрогать и понюхать мясо, убедиться в его свежести. Собеседник издания советует брать мясо на развес, чтобы изучить качество каждого кусочка, и по возможности не покупать шашлык в майонезной заправке.
Специалист также поделился с аудиторией рецептом советского маринада, состоящего из уксуса, лаврового листа, перца черным горошком и соли. К такому составу для маринования можно также добавить паприку или чабрец, чтобы придать мясу больше нежности и пряного вкуса.