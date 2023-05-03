Шеф-повар рассказал, как правильно выбрать мясо для пикника на природе

Эксперт достаточно негативно относится к покупке готового шашлыка в пакетах и ведрах. Эта продукция в герметичной таре зачастую бывает не самого хорошего качества, кроме того, из-за майонезного маринада она может быстрее портиться. При этом покупатель не имеет возможности потрогать и понюхать мясо, убедиться в его свежести. Собеседник издания советует брать мясо на развес, чтобы изучить качество каждого кусочка, и по возможности не покупать шашлык в майонезной заправке.