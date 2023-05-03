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Published Сегодня, 07:43

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Что происходит в торговом центре Уфы, где в магазине едва не раздавило ребенка

3 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI

Прокуратура проверяет магазин в ТЦ "Аркада" в Уфе, где тяжелый стенд упал на ребенка

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура проводит проверку по факту падения стенда на ребенка в ТЦ «Аркада» в Уфе. Ранее там на ребенка упал стенд с сумками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, днем ранее, 2 мая, около 21:00 на 8-летнюю девочку в одном из бутиков, расположенных в ТЦ, упал демонстрационный стенд с сумками.

— На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал сотрудник прокуратуры Советского района Уфы.В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий пребывания граждан в магазине, — прокомментировали в ведомстве.

За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Где корреспонденту сообщили, что обращений в службу скорой помощи по данному поводу не было. При этом, по информации тг-канала Mash Batash, родители девочки все же обратились в травмпункт.

 

Видео: Прокуратура РБ
#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Видео
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