Что происходит в торговом центре Уфы, где в магазине едва не раздавило ребенка

За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Где корреспонденту сообщили, что обращений в службу скорой помощи по данному поводу не было. При этом, по информации тг-канала Mash Batash, родители девочки все же обратились в травмпункт.