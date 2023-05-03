Что происходит в торговом центре Уфы, где в магазине едва не раздавило ребенка

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Прокуратура проводит проверку по факту падения стенда на ребенка в ТЦ «Аркада» в Уфе. Ранее там на ребенка упал стенд с сумками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, днем ранее, 2 мая, около 21:00 на 8-летнюю девочку в одном из бутиков, расположенных в ТЦ, упал демонстрационный стенд с сумками.
— На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал сотрудник прокуратуры Советского района Уфы.В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий пребывания граждан в магазине, — прокомментировали в ведомстве.
За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Где корреспонденту сообщили, что обращений в службу скорой помощи по данному поводу не было. При этом, по информации тг-канала Mash Batash, родители девочки все же обратились в травмпункт.