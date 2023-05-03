Последний звонок-2023 в Башкортостане: озвучены новые даты проведения

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Башкирии сдвинулись сроки проведения Последнего звонка-2023 и школьных выпускных. По данным Минобра республики, Последние звонки для одиннадцатиклассников в этом году пройдут 22 или 23 мая, выпускные рекомендовано провести 23 или 24 июня 2023 года. Ранее Последние звонки в Башкирии планировали провести 19 мая — в этот же день власти хотели запретить продажу алкоголя по всей республике.
В прошлом году Последний звонок в Уфе традиционно прозвенел 25 мая на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там ребята танцевали вальс и участвовали в танцевальном флешмобе. Нынешняя программа праздника и место его проведения пока остаются неизвестными.