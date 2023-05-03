Последний звонок-2023 в Башкортостане: озвучены новые даты проведения

В Башкирии сдвинулись сроки проведения Последнего звонка-2023 и школьных выпускных. По данным Минобра республики, Последние звонки для одиннадцатиклассников в этом году пройдут 22 или 23 мая, выпускные рекомендовано провести 23 или 24 июня 2023 года. Ранее Последние звонки в Башкирии планировали провести 19 мая — в этот же день власти хотели запретить продажу алкоголя по всей республике.