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Последний звонок-2023 в Башкортостане: озвучены новые даты проведения

3 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI

В Башкирии сдвинулись даты проведения Последнего звонка-2023 и школьных выпускных

Все мероприятия состоятся очно, так как ковидные ограничения сняты, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В Башкирии сдвинулись сроки проведения Последнего звонка-2023 и школьных выпускных. По данным Минобра республики, Последние звонки для одиннадцатиклассников в этом году пройдут 22 или 23 мая, выпускные рекомендовано провести 23 или 24 июня 2023 года. Ранее Последние звонки в Башкирии планировали провести 19 мая — в этот же день власти хотели запретить продажу алкоголя по всей республике.

В прошлом году Последний звонок в Уфе традиционно прозвенел 25 мая на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там ребята танцевали вальс и участвовали в танцевальном флешмобе. Нынешняя программа праздника и место его проведения пока остаются неизвестными.

#Валерия Панаева
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