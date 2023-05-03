«Побоялись матерей»: появилось видео с места конфликта в Белорецке

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
На видео, опубликованном в телеграм-канале «Куштау Онлайн», предположительно, местная жительница рассказывает о ситуации и показывает обстановку в городе.
— Представьте, сколько машин и граждан собралось, которые хотят порицать… <…> Убежали все в дома, побоялись, что женщины за своих девочек их засудят, — сообщает женщина на видео.
Как ранее сообщал канал «Куштау Онлайн», компания людей якобы пристала к несовершеннолетним девочкам. Позднее возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Однако, по сообщениям канала, к месту конфликта стянулась местная полиция, которая якобы задержала данных молодых людей.
Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в ведомстве только лишь сообщили, что уточнят информацию. В СК по Башкирии пока также не прокомментировали инцидент.