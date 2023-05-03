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Published Сегодня, 18:43

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«Побоялись матерей»: появилось видео с места конфликта в Белорецке

3 мая 2023, 18:43
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что в городе компания молодых людей якобы пристала к девочкам

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Куштау Онлайн», предположительно, местная жительница рассказывает о ситуации и показывает обстановку в городе.

— Представьте, сколько машин и граждан собралось, которые хотят порицать… <…> Убежали все в дома, побоялись, что женщины за своих девочек их засудят, — сообщает женщина на видео.

Как ранее сообщал канал «Куштау Онлайн», компания людей якобы пристала к несовершеннолетним девочкам. Позднее возле дома, где якобы проживают молодые люди, якобы «собралась толпа, требуя возмездия». Однако, по сообщениям канала, к месту конфликта стянулась местная полиция, которая якобы задержала данных молодых людей.

Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в ведомстве только лишь сообщили, что уточнят информацию. В СК по Башкирии пока также не прокомментировали инцидент.

Видео: 1MI
#Валерия Панаева#Видео
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