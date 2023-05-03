Пиджак за 9к и «качество огонь»: побывали в магазине MAAG в Уфе, который заменил ZARA

В магазине светло и чисто. Сотрудники радостные и приветливые. Вещи аккуратно висят на вешалках, а манекены демонстрируют готовые «луки». Сейчас в зале около 10 покупателей, многие из них берут вещи и сразу идут в примерочные. Одна из покупательниц подметила, что «ценник вообще нормальный, хороший». Но нам кажется, что цены все же высоковаты. Так, базовые футболки из плотного хлопка, сшитые в Бангладеше, обойдутся в 1299 рублей за штуку. Джинсы предлагаются по цене 3299 рублей. Получается, что цена за базовый комплект одежды на лето — футболка и джинсы — переваливает за 6500 рублей. А это половина размера прожиточного минимума в Башкирии.