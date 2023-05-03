Пиджак за 9к и «качество огонь»: побывали в магазине MAAG в Уфе, который заменил ZARA

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Перед тем, как запустить первых покупателей, работники магазина MAAG подняли ширму, перерезали красную ленточку и похлопали в ладоши - видимо, на удачную работу.
В магазине светло и чисто. Сотрудники радостные и приветливые. Вещи аккуратно висят на вешалках, а манекены демонстрируют готовые «луки». Сейчас в зале около 10 покупателей, многие из них берут вещи и сразу идут в примерочные. Одна из покупательниц подметила, что «ценник вообще нормальный, хороший». Но нам кажется, что цены все же высоковаты. Так, базовые футболки из плотного хлопка, сшитые в Бангладеше, обойдутся в 1299 рублей за штуку. Джинсы предлагаются по цене 3299 рублей. Получается, что цена за базовый комплект одежды на лето — футболка и джинсы — переваливает за 6500 рублей. А это половина размера прожиточного минимума в Башкирии.
Полупрозрачная рубашка модного лилового цвета из Турции обойдется в 3299 рублей. А вообще здесь встречаются вещи разных стран - Китай, Пакистан, Бангладеш. На всех ценниках указано, что уполномоченным представителем и импортером является АО "Новая мода" - компания зарегистрирована в Москве.
Дешевле тысячи рублей здесь нашли пока только бежевый топ - за 999 рублей.
Что касается пиджаков, то эту часть гардероба дешевле 8 тысяч рублей не найти.
Из необычного попалась куртка из 100% овечьей кожи за 14499 рублей производства Пакистан. Там же удалось встретить куртку из бычьей кожи - почти за 16 тысяч рублей. Без заботы о животных, получается?
Светлый летний образ для ребенка - куртка, футболка и брюки - обойдется родителям почти в 6400 рублей.
Детские вещи по качеству кажутся не такими уж и плохими - ткань у тех же футболок и шортов плотная, но при этом тянется. В основном в одежде идет 100% хлопок, однако можно встретить вещи, в составе которых хлопок с примесями.
Фурор успели произвести в тех городах России, где MAAG открылся ранее, женские длинные платья с принтом-фотопечатью. Их продают за 2999 рублей.
Мужской образ из базовой футболки и джинсов обойдется почти в 4600 рублей.
Вообще первые покупатели смотрят в основном летние вещи, что называется, «на сейчас» — платья, футболки и джинсы. Берут сразу много вещей. Некоторые покупатели интересуются у консультантов, «а это Zara или нет?», намекая на ту же самую одежду, просто с другим названием, на что работники магазина отвечают, что MAAG — это новый бренд, и к Zara, с их слов, никакого отношения не имеет.
Однако то время, пока корреспондент Mkset находился в магазине, никто из него с покупкой не вышел.
Напомним, компания Inditex объявила о закрытии бутиков своих марок в России в марте 2022 года. Несколькими месяцами ранее стало известно, что компания продаст российский бизнес ливанской компании Daher Group, которая развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, включая марки Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango и т. д., в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.