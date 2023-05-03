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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Перевернутые флаги России напротив парка Победы в Уфе вернули в правильное положение

3 мая 2023, 13:05
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Службы сработали оперативно, на исправление ошибки рабочих ушло менее часа.

3 мая в Уфе флагами России начали украшать дома по улице Комарова в Черниковке. Расположены они на «красной линии» прямо напротив парка Победы, где 9 мая пройдет торжественное возложение цветов к Вечному огню, участие в котором примут первые лица республики и ветераны Великой Отечественной войны.

Однако по какой-то причине флаги вывесили вверх ногами, невольно украсив улицу триколором Сербии. Бдительные горожане оплошность рабочих сразу заметили и распространили в социальных сетях.

В любом случае менее чем через час флаги России на крышах домов по улице Комарова вновь стали флагами России. Ушло на работы по возвращению флагов в нужное положение менее одного часа.

В центре Уфы флаги России вывесили вверх ногами
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#Новости Уфы#Общество#Ирина Деревянчук
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