Перевернутые флаги России напротив парка Победы в Уфе вернули в правильное положение

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
3 мая в Уфе флагами России начали украшать дома по улице Комарова в Черниковке. Расположены они на «красной линии» прямо напротив парка Победы, где 9 мая пройдет торжественное возложение цветов к Вечному огню, участие в котором примут первые лица республики и ветераны Великой Отечественной войны.
Однако по какой-то причине флаги вывесили вверх ногами, невольно украсив улицу триколором Сербии. Бдительные горожане оплошность рабочих сразу заметили и распространили в социальных сетях.
В любом случае менее чем через час флаги России на крышах домов по улице Комарова вновь стали флагами России. Ушло на работы по возвращению флагов в нужное положение менее одного часа.