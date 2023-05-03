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Окрошка на айране и деликатесы: чем кормят туристов на лайнере «Мустай Карим» в Уфе

3 мая 2023, 11:48
Фото: mkset.ru
Цена на одиннадцатидневный круиз начинаются от 163 тысяч рублей за одного человека.

Во вторник, 2 мая, в Уфе пришвартовался четырехпалубный теплоход «Мустай Карим». Ранее Mkset уже рассказывал, что внутри лайнера для туристов оборудована СПА-зона, бары, комнаты отдыха, а также два ресторана «Агидель» и «Иремель». Сейчас редакции стало известно, чем кормили туристов, которые заплатили 163 тысячи рублей за один билет на 11-дневный круиз.

Отметим, что меню в двух ресторанах одинаковое, отличаются они между собой лишь интерьером. Посмотреть, как лайнер выглядит изнутри, можно в нашем репортаже.

Фото: mkset.ru

В день прибытия столицу республики гостям предлагали блюда башкирской кухни. Со слов пресс-секретаря компании «Водоходъ» Екатерины, туристы из предложенного меню выбирают для себя салаты, первое и второе, а также десерты.

Так, на обед предлагались салаты «Иремель» и фермерский салат из свежих овощей с семечками, домашней сметаной и соусом песто из трав. Выбор супов состоял из тукмаса с уткой и окрошки на айране. Выбор основных блюд был шире — мясо по-башкирски с картофелем, томатами и луком, а также тулма (голубцы с бараниной) и бэлиш с тыквой и пшеном.

Ужин состоял из холодных закусок и салатов, горячих блюд, десертов и напитков. Туристам предлагалось продегустировать фермерские сыры и мясную гастрономию, попробовать овощную игру или же заказать салат «Башкирская красавица» с мясом цыпленка, грибами, огурцами и яйцом.

На горячее можно было заказать следующие блюда: камский судак с овощами, учпочмак с телятиной и картофелем, а также традиционный бишбармак. Среди десертов были башкирский пирог с курагой и чернослив, фаршированный орехами со сметанным муссом.

В качестве напитков к столу можно было заказать белое сухое и красное сухое вина, а также светлое пиво.

Напомним, что стоимость путевки на 11 днем по маршруту «Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород» на теплоходе «Мустая Карим» составляет от 163 370 рублей за одного человека. Пятидневный круиз «Нижний Новгород-Казань-Уфа» будет дешевле — от 87 400 рублей, за четыре дня на судне из Казани в Уфу придется заплатить от 79 400 рублей. В стоимость входит трехразовое питание, тренажерный зал, игровые и так далее. Однако за некоторые услуги, например СПА, придется доплатить.

Бары, спа и тесные каюты: заглянули внутрь прибывшего в Уфу теплохода «Мустай Карим»
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#Элина Сайфранова
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