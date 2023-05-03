Окрошка на айране и деликатесы: чем кормят туристов на лайнере «Мустай Карим» в Уфе

Так, на обед предлагались салаты «Иремель» и фермерский салат из свежих овощей с семечками, домашней сметаной и соусом песто из трав. Выбор супов состоял из тукмаса с уткой и окрошки на айране. Выбор основных блюд был шире — мясо по-башкирски с картофелем, томатами и луком, а также тулма (голубцы с бараниной) и бэлиш с тыквой и пшеном.