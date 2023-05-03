«Нехорошие люди»: в Соль-Илецке назвали причину огромных очередей на входе на озера

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Летом прошлого года с этим возникали проблемы: люди не могли пройти к озерам. Из-за технического сбоя перестали работать кассы, образовалась толпа отдыхающих, долгое ожидание на жаре закончилось конфликтами между людьми.
В администрации курорта Mkset заявили, что проблемы в 2022 в этом году не будет.
«В прошлом году это произошло из-за технического сбоя, вызванного DdoS-атаками, какие-то нехорошие люди пытались пройти бесплатно, и система рухнула. Но специалисты и наши сотрудники усилили безопасность. В этом году такого не повторится», — заверили там.
Помимо этих мер на курорте обещают открыть дополнительные входы для отдыхающих, чтобы они могли быстрее попасть на территорию. Помимо этого можно будет купить бумажные билеты сразу на все дни отдыха и не стоять в очереди в кассу.
Курортный сезон в Соль-Илецке планируют открыть в запланированный день — 1 июня. В прошлом году начало работы соленых озер пришлось перенести на 20 июня. Причиной этого стали опасные карстовые процессы под водоемами. Тогда пришлось проводить укрепление берега.