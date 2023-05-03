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Published Сегодня, 06:24

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На три дня: рассказываем, как жителям Башкирии доставят пенсии в мае

3 мая 2023, 06:24
Фото: 1MI
График доставки выплат будет изменен, сообщил Социальный фонд Башкирии

Социальный фонд Башкирии сообщил, как доставят пенсии жителям республики в мае этого года.

Выплаты будут осуществляться с 3 мая. При этом те пенсионеры, кто получает пенсии 9 мая, получат средства на три дня раньше — 6 числа.

— Конкретные даты доставки за праздничные и выходные дни заранее были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии, — пояснили в Соцфонде.

В банки пенсии перечислят в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая.

#Валерия Панаева
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