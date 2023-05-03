На три дня: рассказываем, как жителям Башкирии доставят пенсии в мае

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Социальный фонд Башкирии сообщил, как доставят пенсии жителям республики в мае этого года.
Выплаты будут осуществляться с 3 мая. При этом те пенсионеры, кто получает пенсии 9 мая, получат средства на три дня раньше — 6 числа.
— Конкретные даты доставки за праздничные и выходные дни заранее были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии, — пояснили в Соцфонде.
В банки пенсии перечислят в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая.