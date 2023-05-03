Маленький ребенок пострадал в популярном торговом центре в Уфе

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию торгового центра «Аркада», где корреспонденту сообщили, что ничего сказать по данной ситуации там не могут, порекомендовав перезвонить позднее. Помимо этого Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава за комментарием о самочувствии пострадавшего ребенка. Мы опубликуем ответ сразу после получения.