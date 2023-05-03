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Маленький ребенок пострадал в популярном торговом центре в Уфе

3 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI

В Уфе в ТЦ «Аркада» на маленькую девочку упал тяжелый стенд

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел днем ранее в ТЦ «Аркада»

Днем ранее, 2 мая, в уфимском ТРЦ «Аркада» на ребенка в одном из магазинов упал стенд с товарами. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на читателей.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как стенд с женскими сумками лежит на полу, чуть поодаль, возле кассы, несколько человек столпились вокруг ребенка. Из магазина раздается плач.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию торгового центра «Аркада», где корреспонденту сообщили, что ничего сказать по данной ситуации там не могут, порекомендовав перезвонить позднее. Помимо этого Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава за комментарием о самочувствии пострадавшего ребенка. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Город#Происшествия
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