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Гости из 14 стран прибыли на первую Кавказскую инвестиционную выставку

3 мая 2023, 17:46
Фото: Кавказ.рф
Первая Кавказская инвестиционная выставка привлекла гостей из множества стран. Для участия в ней прибыли представители 14 государств: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Абхазии, Кипра, Южной Осетии, Сербии, Словении, США, Таджикистана, Шри-Ланки.

«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что регионы округа становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвестиций. Об этом информирует newstracker.ru.

Стало известно, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц в мероприятии принимают участие президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер Абхазии Кристина Озган и другие.

На выставке, помимо всего прочего, можно будет ознакомиться с материалами стендов республик Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих государств.

Кавказская инвестиционная выставка продолжит работу до 4 мая. Мероприятие проходит при содействии Минэкономразвития РФ. Организатор — Фонд Росконгресс.

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