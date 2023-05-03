Гости из 14 стран прибыли на первую Кавказскую инвестиционную выставку

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
«Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, добавив, что регионы округа становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвестиций. Об этом информирует newstracker.ru.
Стало известно, что из высокопоставленных иностранных официальных лиц в мероприятии принимают участие президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер Южной Осетии Константин Джуссоев, вице-премьер Абхазии Кристина Озган и другие.
На выставке, помимо всего прочего, можно будет ознакомиться с материалами стендов республик Абхазии и Южной Осетии, где представлены инвестиционные проекты этих государств.
Кавказская инвестиционная выставка продолжит работу до 4 мая. Мероприятие проходит при содействии Минэкономразвития РФ. Организатор — Фонд Росконгресс.