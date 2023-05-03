ФК «Уфа» и «Региональный фонд» смогли мирно договориться по долгу клуба в 126 млн руб

Отметим, что долги у клуба есть не только перед «Регфондом», но и перед Минземимущества Башкирии, которое в свою очередь требует с клуба 43 млн долга за аренду стадиона «Нефтяник», цена на аренду которого многократно, а именно более чем в 6 раз, была повышена в прошлом году.