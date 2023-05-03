ФК «Уфа» и «Региональный фонд» смогли мирно договориться по долгу клуба в 126 млн руб

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Арбитражном суде стороны смогли договориться мирно и растянуть срок возвращения долга на 5 лет. достигли мирового соглашения по делу о взыскании задолженности с клуба, взыскать которую «Региональный Фонд» решил в сентябре прошлого года через суд.
Сегодня в суде стороны пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает издание «Пруфы». Теперь у клуба на погашение долговых обязательств есть более пяти лет, вернуть 126 млн рублей необходимо до 31 декабря 2028 года.
Отметим, что долги у клуба есть не только перед «Регфондом», но и перед Минземимущества Башкирии, которое в свою очередь требует с клуба 43 млн долга за аренду стадиона «Нефтяник», цена на аренду которого многократно, а именно более чем в 6 раз, была повышена в прошлом году.
Напомним, в данный момент футбольный клуб распродает свое имущество, не так давно Mkset сообщал о выставленном на продажу туровом автобусе команды. В случае если ФК «Уфа» в ближайшее время не рассчитается с персоналом и игроками, то ее деятельность может быть прекращена на несколько лет — Башкирию «забанят».
Напомним и о том, что глава Башкирии Радий Хабиров на прошедшей в прошлом году «Прямой Линии» заявил, что на игру клуба «смотреть не хочется» и высказался о его будущем.