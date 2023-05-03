mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

ЕС рассматривает запрет на транзит товаров через Россию в рамках новых санкций

3 мая 2023, 12:34
По данным Bloomberg, ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового пакета санкций.

Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы, пишет RT.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил опасения, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису. 14 апреля еврокомиссар Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

Подпишитесь
Пиджак за 9к и «качество огонь»: побывали в магазине MAAG в Уфе, который заменил ZARA
Сегодня, 09:51
Окрошка на айране и деликатесы: чем кормят туристов на лайнере «Мустай Карим» в Уфе
Сегодня, 11:48
Власти Уфы объяснили, зачем школьников и родителей принуждают удалить WhatsApp*
Сегодня, 11:42
Температура упадет в два раза: Уфу накроет волна холодов
Сегодня, 03:29
«Нехорошие люди»: в Соль-Илецке назвали причину огромных очередей на входе на озера
Сегодня, 04:07
Жажда мяса: смотрим на набережную после нашествия уфимцев на майских праздниках
Сегодня, 11:07