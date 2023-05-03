ЕС рассматривает запрет на транзит товаров через Россию в рамках новых санкций

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы, пишет RT.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил опасения, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису. 14 апреля еврокомиссар Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.