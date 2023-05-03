До трех лет: жителям Башкирии пригрозили тюрьмой за шашлык на природе

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Власти Уфы предупредили всех жителей Башкирии о противопожарном режиме, который действует с 17 апреля по 15 мая 2023 года. В эти сроки запрещено разводить костры в парках, лесах, на берегах водоемов и на приусадебных участках.
Жителям Башкирии ограничивается доступ в леса, исключение составляют работники леса и арендаторы. Въезжать в леса на машинах также запрещено. Запрет на посещение лесов касается также охотников.
Власти обнародовали размеры штрафов за нарушение особого противопожарного режима:
Штрафы за нарушение запрета въезда в лес:
Если посещение леса привело к пожару – предусмотрено лишение свободы до трех лет.