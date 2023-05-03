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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:49

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До трех лет: жителям Башкирии пригрозили тюрьмой за шашлык на природе

3 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI
Помимо реального срока любители мяса на костре могут обеднеть на десятки тысяч рублей

Власти Уфы предупредили всех жителей Башкирии о противопожарном режиме, который действует с 17 апреля по 15 мая 2023 года. В эти сроки запрещено разводить костры в парках, лесах, на берегах водоемов и на приусадебных участках.

Жителям Башкирии ограничивается доступ в леса, исключение составляют работники леса и арендаторы. Въезжать в леса на машинах также запрещено. Запрет на посещение лесов касается также охотников. 

Власти обнародовали размеры штрафов за нарушение особого противопожарного режима:

  • для граждан: от 10 до 20 тыс. руб.;
  • для должностных лиц: от 30 до 60 тыс. руб.;
  • для юридических лиц: от 400 до 800 тыс. руб.

Штрафы за нарушение запрета въезда в лес:

  • для граждан: от 40 до 50 тыс. руб.;
  • для юридических лиц: от 600 тыс. до 1 млн руб.

Если посещение леса привело к пожару – предусмотрено лишение свободы до трех лет.

#Валерия Панаева
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