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Депутаты Башкирии просят минздрав РФ обеспечить детей-диабетиков мониторингом глюкозы

3 мая 2023, 16:36
Фото: 1MI
История «диамам» с выигранными судами и организованными «атаками» на соцсети Хабирова пока не дала плодов.

Стало известно о том, что депутаты Курултая Башкирии обратились к федеральному министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой о включении систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей в рецептурные медицинские изделия, которые можно выписывать бесплатно.

Такие устройства удобны и для маленьких пациентов и для их родителей, также напоминают министру депутаты и о том, что такие изделия включены и в протоколы лечения и в стандарт специализированной медпомощи.

Из-за того, что в спецперечень приборы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы не входят их нельзя получать бесплатно. Чуть более года назад, в апреле прошлого года «диамамы», так называют себя женщины, которые растят детей с диабетом завалили жалобами страницу главы Башкирии Радия Хабирова.

Женщины негодовали из-за «отписок минздрава», который просил уточнить данные под сообщениями обеспокоенных родителей о том, что для их детей такие приборы это жизненная необходимость и у многих из них есть решения суда, обязывающие обеспечить детей системами.

Родители детей-диабетиков в Башкирии атаковали соцсети Хабирова из-за отписок властей
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#Ирина Деревянчук#Дети#Минздрав#Новости Башкирии#Общество
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