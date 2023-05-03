Депутаты Башкирии просят минздрав РФ обеспечить детей-диабетиков мониторингом глюкозы

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Стало известно о том, что депутаты Курултая Башкирии обратились к федеральному министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой о включении систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей в рецептурные медицинские изделия, которые можно выписывать бесплатно.
Такие устройства удобны и для маленьких пациентов и для их родителей, также напоминают министру депутаты и о том, что такие изделия включены и в протоколы лечения и в стандарт специализированной медпомощи.
Из-за того, что в спецперечень приборы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы не входят их нельзя получать бесплатно. Чуть более года назад, в апреле прошлого года «диамамы», так называют себя женщины, которые растят детей с диабетом завалили жалобами страницу главы Башкирии Радия Хабирова.
Женщины негодовали из-за «отписок минздрава», который просил уточнить данные под сообщениями обеспокоенных родителей о том, что для их детей такие приборы это жизненная необходимость и у многих из них есть решения суда, обязывающие обеспечить детей системами.