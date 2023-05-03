Депутаты Башкирии просят минздрав РФ обеспечить детей-диабетиков мониторингом глюкозы

Из-за того, что в спецперечень приборы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы не входят их нельзя получать бесплатно. Чуть более года назад, в апреле прошлого года «диамамы», так называют себя женщины, которые растят детей с диабетом завалили жалобами страницу главы Башкирии Радия Хабирова.