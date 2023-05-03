Что известно о сгоревшем 3 мая «Доме Набоковых» в Уфе

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Уфе сегодня произошел пожар в двухэтажном доме по адресу Дзержинского, 17. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. Здание является выявленным памятником архитектуры. Об этом Mkset сообщила градозащитница Эльза Маулимшина.
На старинном фото, предоставленном Mkset Эльзой Маулимшиной, «Дом Набоковых» находится, предположительно, в правом нижнем углу. Градозащитница подчеркивает, что ранее улица Дзержинского в Уфе носила название Шолейная.
По словам градозащитницы, дом был построен ещё до визита в Уфу императора Николая II. По разным сведениям дом был построен в 1890-х годах либо в 1906 году. Помимо прочего «Дом Набоковых» является памятником деревянного зодчества. Как подчеркивает Эльза Маулимшина, сам дом на улице был видным, ажурными резными наличниками, просторным.
— Триумфальные, или Царские, ворота были сооружены при выезде с железнодорожного вокзала «Уфа» в 1891 г. для встречи наследника престола Николая Александровича, будущего императора Николая II. Цесаревич возвращался из Японии по железной дороге и такого рода арки украсили привокзальную территорию многих сибирских и уральских городов. Встреча не состоялась — наследник изменил маршрут и проехал через Оренбургскую губернию.
При подготовке к визиту в Уфу наследника престола Николая Александровича в самом начале улицы Вокзальной перед подъемом на гору была сооружена деревянная арка, ставшая на долгие годы местной достопримечательностью. Горожане называли арку «царскими вратами», — приводит Маулимшина слова Сергея Синенко.