Что известно о сгоревшем 3 мая «Доме Набоковых» в Уфе

— Триумфальные, или Царские, ворота были сооружены при выезде с железнодорожного вокзала «Уфа» в 1891 г. для встречи наследника престола Николая Александровича, будущего императора Николая II. Цесаревич возвращался из Японии по железной дороге и такого рода арки украсили привокзальную территорию многих сибирских и уральских городов. Встреча не состоялась — наследник изменил маршрут и проехал через Оренбургскую губернию.

При подготовке к визиту в Уфу наследника престола Николая Александровича в самом начале улицы Вокзальной перед подъемом на гору была сооружена деревянная арка, ставшая на долгие годы местной достопримечательностью. Горожане называли арку «царскими вратами», — приводит Маулимшина слова Сергея Синенко.