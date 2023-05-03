Что было на видео, которое снял и выложил 16-летний убийца семиклассницы из Башкирии

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Зверское убийство которое совершил 16-летний девятиклассник приехавший в Петербург из Башкирии Илья Татаринов его 15-летняя подельница, которую позже замучила совесть, снимала все страшное кровавое действо на видео. 30 апреля они пригласили свою будущую жертву в лес для того, чтобы она приняла участие в стриме, однако роль в стриме ей была уготована страшная. Само видео публиковать нельзя их этических соображений и мы перескажем его.
На видео жертву 7-классницу Василису интервьюирует 15-летняя Анфиса, которой будущая жертва улыбается и даже не подозревает, что сидящий сзади нее приятель сейчас накинется на нее с молотком. Собственно так и происходит, абсолютно неожиданно Илья нападает на Василису, девочка, судя по видео, погибает уже через несколько секунд, от одного из первых ударов, она не успевает принять ни одной попытки защитить себя.
Остановить продолжающие сыпаться удары молотка Анфиса не пытается. Вместе Илья и Анфиса бросают тело жертвы в яму, которую они заблаговременно вырыли. В эту же яму они сбросили вещи убитой. В яме оказался и телефон девочки, с которого «интервьюэры» написали маме жертвы от имени Василисы, что она уходит из дома.
Напомним, уголовное дело по части 2 статьи 105 уже возбуждено и ход его расследования контролирует прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга.