Что было на видео, которое снял и выложил 16-летний убийца семиклассницы из Башкирии

На видео жертву 7-классницу Василису интервьюирует 15-летняя Анфиса, которой будущая жертва улыбается и даже не подозревает, что сидящий сзади нее приятель сейчас накинется на нее с молотком. Собственно так и происходит, абсолютно неожиданно Илья нападает на Василису, девочка, судя по видео, погибает уже через несколько секунд, от одного из первых ударов, она не успевает принять ни одной попытки защитить себя.