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«Задымление и языки пламени»: в Башкирии горит крупный мебельный магазин

2 мая 2023, 11:17
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Все в дыму и огне: в Белебее горит крупный мебельный магазин

Тушением огня прямо сейчас занимаются 17 сотрудников МЧС республики, также привлечены пять единиц техники

Крупный пожар произошел в магазине по улице МалоЛуговой в Белебее. В тушении пожара прямо сейчас задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что сообщение о пожаре в мебельном магазине поступило в главное управление ведомства по республики сегодня около 15:00. Отмечается сильное задымление торговых площадей. По предварительным данным, никто не пострадал.

— По прибытии сотрудников МЧС России происходит плотное задымление, видны языки пламени. На тушение и охлаждение рядом стоящего здания подано 4 ручных и 1 лафетный пожарный ствол. Здание размером 12×30 метров. К тушению пожара привлечено от МЧС России — 17 человек и 5 единиц техники.

Над выяснением причины возгорания в данный момент работают дознаватели ведомства.

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