«Задымление и языки пламени»: в Башкирии горит крупный мебельный магазин

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Крупный пожар произошел в магазине по улице МалоЛуговой в Белебее. В тушении пожара прямо сейчас задействованы 17 человек и 5 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что сообщение о пожаре в мебельном магазине поступило в главное управление ведомства по республики сегодня около 15:00. Отмечается сильное задымление торговых площадей. По предварительным данным, никто не пострадал.
— По прибытии сотрудников МЧС России происходит плотное задымление, видны языки пламени. На тушение и охлаждение рядом стоящего здания подано 4 ручных и 1 лафетный пожарный ствол. Здание размером 12×30 метров. К тушению пожара привлечено от МЧС России — 17 человек и 5 единиц техники.
Над выяснением причины возгорания в данный момент работают дознаватели ведомства.