Власти отчитались о смертях на воде и раскрыли причину гибели 6-летней девочки в реке

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров отчитался о количестве пострадавших в происшествиях на воде. Из-за необычайно теплой погоды жители республики вышли к воде, которая еще не успела прогреться и шестеро из них к огромному сожалению заплатили за это жизнью.