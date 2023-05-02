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Власти отчитались о смертях на воде и раскрыли причину гибели 6-летней девочки в реке

2 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI
Жаркая погода в Башкирии открыла смертельную жатву и не щадит даже детей.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров отчитался о количестве пострадавших в происшествиях на воде. Из-за необычайно теплой погоды жители республики вышли к воде, которая еще не успела прогреться и шестеро из них к огромному сожалению заплатили за это жизнью.

Особое внимание Фарит Гумеров акцентировал на происшествии в Архангельском районе, где на реке Кысынды утонула 6-летняя девочка, а ее 7-летняя подруга оказалась в реанимации с переохлаждением. Известна предварительная причина трагедии — дети играли в воде без присмотра взрослых.

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#Новости Башкирии#Происшествия#Ирина Деревянчук
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