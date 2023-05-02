Подробная афиша торжественных мероприятий ко Дню Победы в Уфе

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:46
Заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов на оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучил подробное расписание торжеств приуроченных к празднованию 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Самое первое торжественное мероприятие начнется в 10 утра на Советской площади с возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову.
В 11 часов 9 мая пройдет возложение цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «парк Победы». Участие в нем примут ветераны ВОВ, ВС РФ и правоохранительных органов, руководители органов исп власти, правоохранительных органов, молодежные организации и патриотические объединения, а также жители и гости столицы.
Одним из ключевых мероприятий дня Победы станет парад в 12 часов в Уфе пройдет парад Победы. По проспекту Октября пройдет 21 парадный расчет из числа военнослужащих гарнизона, ветераны военной службы, кинологическая служба и конница МВД, впервые примут участие участники СВО и кадетские классы морских пехотинцев. Далее запланирован проход механизированной колонны из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и девяти современных образцов. Завершит парад пролет пяти вертолетов и девяти самолетов малой авиации
Ранее Mkset сообщал о том, что 4 и 7 мая в Уфе пройдет генеральная репетиция парада, для этого с 19 до 20 часов проспект Октября будет перекрыт от Южного до Северного проезда (в районе Горсовета).
С 8 по 10 мая на площади имени Ленина будет организован статистический показ военной техники, посетить его можно будет с 14 часов 8 мая и до 23 часов 10 мая. Представлены будут 40 единиц техники.
Торжественный концерт в государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет 9 мая в 15 часов. Выступать будут ведущие творческие коллективы республики.
С 18 до 22 часов на Советской площади в Уфе состоится праздничный концерт патриотической направленности, а в 23 часа на площади Ленина состоится 6-минутный салют.